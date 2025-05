Altor godtar budet på XXL

Det var før børsåpning på tirsdag at Altor meldte at det hadde akseptert budet fra Frasers Group på XXL. Budet var på 10 kroner per aksje.

Mandag kveld gikk styret i XXL ut i en børsmelding og anbefalte aksept av budet. Altors mann i styret, Tom Jovik, gikk også god for budet. Det er en endring, for tidligere hadde ikke styret anbefalt XXL-aksjonærene å godta budet.

Etter salget vil Frasers kontrollere mer enn to tredjedeler av aksjene i XXL.

I transaksjonen selger Altor gjennom sine datterselskaper drøyt 23,5 millioner A-aksjer og 17,1 millioner B-aksjer i XXL. Til en pris på 10 kroner per aksje får Altor inn 406 millioner kroner på salget.

Mandag kveld sendte XXL ut en melding hvor det fremgår at det må hentes mellom 160 og 200 millioner kroner for å unngå brudd på lånebetingelsene.

Det er Frasers Group som tilbyr selskapet et brolån, og som garanterer en mulig rettet emisjon som skal tilbakebetale brolånet.

Det er andre gang på syv måneder at Altor gjør et stort salg. I oktober i fjor solgte det svenske oppkjøpsfondet Carnegie til DNB for 12 milliarder svenske kroner.