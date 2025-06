SOLID OPPTUR I 2025: – Vi ser en tydelig trend hvor mange kunder er blitt vant til et høyere rentenivå og nå ønsker å realisere garasjeprosjektene de har ønsket seg de siste par årene. I kombinasjon med reallønnsvekst og lettelser i egenkapitalkravene fra bankene ligger alt til rette for en solid opptur for oss i 2025, sier adm. direktør i Igland Garasjen, Dag Erik Heier. Foto: Igland Garasjen

