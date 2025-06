Deutsche: Glem handelskrig – dette er kapitalkrig

Under onsdagens og torsdagens begivenheter rundt tollblokaden fra en amerikansk domstol – som nå er varslet anket av Det hvite hus – var responsen fra Deutsche Banks valutateam:

«Vi er opptatt av noe annet,» formidlet valutasjef George Saravelos til sine kunder.

Hans team bruker tiden sin på paragraf 899 i skattepakken til Trump-administrasjonen – One Big Beautiful Bill Act – som for tiden behandles av Senatet, etter å ha blitt godkjent i Representantenes hus.

Saravelos understreker at rekkevidden av forslaget fortsatt er usikker, men dersom det går gjennom, er vurderingen at det i praksis vil være den mest omfattende og negative beskatningen av utenlandsk kapital i USA siden lovgivninger fra 1984 og 1966.

«Vi ser dette lovforslaget som en mulighet for USAs administrasjon til å forvandle en handelskrig til en kapitalkrig,» skriver valutasjefen.

Paragraf 899

Deutsche mener denne lovgivningen kan gjøre kapitalmarkedene om til et politisk verktøy, og i så fall bryte med prinsippet om frie og åpne kapitalmarkeder.

Hovedessensen gjelder beskatning av utenlandsk eierskap i amerikanske eiendeler, som kan brukes som et pressmiddel for å fremme amerikanske økonomiske interesser.

Lovforslaget åpner for at USA kan innføre en straffeskatt på inntil 20 prosent på avkastning fra amerikanske investeringer eid av utlendinger, dersom landet deres vurderes å ha «diskriminerende» skatteregler mot amerikanske selskaper.

Ifølge Deutsche vil terskelen for å aktivere tiltaket være lav. Det holder at den amerikanske finansministeren publiserer en liste over land som vurderes å ha slike diskriminerende skatteregler.

I tillegg kan forslaget skape trøbbel for finansieringen av USAs tvillingunderskudd – budsjettunderskuddet og handelsunderskuddet. Den såkalte «foreign government exception», som ble innført under Reagan og fritar utenlandske myndigheter – som sentralbanker – fra skatt på amerikanske statsobligasjoner, vil ikke gjelde hvis landet står på listen. Det betyr i praksis at utenlandske investorer vil få lavere nettoavkastning på amerikanske statsobligasjoner, noe som igjen kan svekke etterspørselen.

Deutsche anslår at avkastningen kan falle med nærmere ett prosentpoeng. Det kan føre til at færre ønsker å finansiere amerikansk statsgjeld, nettopp i en periode hvor behovet for utenlandsk kapital er stort.