Samtalene mellom Kina og USA har stanset

Samtalene om en handelsavtale mellom USA og Kina har «stagnert», ifølge USAs finansminister Scott Bessent, som sier det kan bli nødvendig med en telefonsamtale mellom Donald Trump og Xi Jinping for å gjenopplive forhandlingene.

Dermed virker det ikke som at partene har kommet noe lengre enn reduksjonen av tollsatsene, som de kom til enighet om i Genève for drøyt to uker siden.

– Jeg tror det vil bli flere samtaler over de neste ukene, og jeg tror vi på et punkt får en telefonsamtale mellom presidenten og Xi, sier finansministeren i et intervju med Fox News.

– De har et veldig godt forhold og jeg er sikker på at kineserne vil komme til forhandlingsbordet når president Trump avslører preferansene sine, sier Bessent.

Etter enigheten i Sveits for to uker siden, kuttet begge landene tollsatsene rettet mot motparten. I etterkant hadde Kina en toll på 10 prosent mot USA, mens USA hadde 30 prosent mot Kina. Kuttene vil vare i 90 dager.