Konseptet siktes først og fremst inn mot kontraktmarkedet, det vil si hotell, restaurant og kontor. Sektoren er preget av en sterk bevissthet rundt design, materialvalg og et stadig økende søkelys på bærekraft, ifølge Jacobsen.

Designerpar: Amy Hunting og Oscar Narud har satt sammen boutiquesoverommet på oppdrag for et nytt britiskrettet bedriftsnettverk. Foto: Kat Green

– I dag er det få norske merkevarer som lykkes i denne kategorien i UK, selv om vi har produkter som er godt tilpasset behovene i markedet, sier han.

– Nå ønsker vi å tilby ledende norsk design til arkitekter, designere og eiendomsutviklere som jobber med hotellkjeder, restauranter og kontorbygg. Slike ønsker seg høy kvalitet, tidsriktig design og bærekraftige materialer og løsninger. Det samme gjelder high net-worth individuals-segmentet, som vi også betjener gjennom arkitekter og interiørdesignere i London.

Bygger videre

Selv om nettverket er nytt, er bedriftene vel etablert. Sengekameratene Jensen Beds og Norsk Dun var blant de første som fikk tildelt “Made in Norway”-opphavsmerket. Og administratorbedrift er Larvik-institusjonen Lundhs, den største produsenten av naturlig stein i Nord-Europa.

– Ved at​ norske bedrifter går sammen om å bearbeide utvalgte markeder og målgrupper, får vi til en større synlighet og bedre gjennomslagskraft enn om vi gjør dette enkeltvis, bekrefter markeds- og forretningsutviklingsdirektør Hege Lundh.

– Gjennom deltakelse i bedriftsnettverket oppnår vi oppmerksomhet og synlighet ovenfor viktige beslutningstakere.

Når det gjelder konkrete resultater, er sentrale krefter en smule vage – foreløpig.

– Kontraktmarkedet er ikke målbart på så kort tid, påpeker Jacobsen.

– Tvert imot er det et kjennetegn at det krever kontinuerlig jobbing over lengre tid. Men det vi ønsker, er at vi skal være top of mind i disse prosessene, og at vi treffer mange som driver med prosjekter gjennom aktivitetene våre. Blant annet har vi gjennomført workshops med både Conran and Partners og Squire & Partners for å skape merkekjennskap og fremtidig salg.

Helt stein: Eldgammel Lundhs-stein pryder allerede prestisjebygget Burton House i Kingston Upon Hull, East Yorkshire. Foto: Lundhs AS

– I løpet av året har vi fått personlig kontakt med flere viktige aktører og skapt relasjoner vi kan bygge videre på, supplerer Lundh.

– Vi er overbevist om at synlighet og interaksjon med potensielle kunder vil resultere i at produktene og materialene våre blir valgt til flere prosjekter fremover. Det å jobbe sammen gjør at vi også deler viktig innsikt og spiller hverandre gode. I nettverket konkurrerer vi ikke – vi løfter hverandre frem.

Smeltedigel

Spørsmålet melder seg: Har ikke britene nok bra design til å utforme sine egne kontorer og soverom?

– London og UK er selvfølgelig en smeltedigel hvor det ikke mangler på noe. Tilbudet er helt vilt, og konkurransen er stor om kontraktene, erkjenner Jacobsen.

– Så ja, jeg tviler på om mange engelskmenn ligger våkne om natten og lurer på hvor man skal finne nok norske møbler. Men det er ingen tvil om at disse norske merkevarene har attraktive produkter i høy kvalitet, med bærekraftige materialer, bærekraftig produksjon og spennende norsk historie som en oppside.

I motsatt ende av skalaen bekymres han ikke nevneverdig av at IKEA har åpnet filial på Oxford Street.

– Dette er definitivt ikke IKEA-varer, uten at det er noe galt med dem.

Jacobsen ler, før han blir alvorlig igjen.

– Et av salgspunktene er at dette er laget for å holde. Det er kvalitetsprodukter som er bærekraftige, og som ikke byttes ut på samme måte som høst- og vårkolleksjonen hos IKEA.

Ny “dreining”

Spørsmålet gjenstår: Hva utgjør det norske i norsk design anno 2025?

Hunting griper ordet.

– Norsk design har lenge stått for kvalitet, gode materialer og et sterkt bærekraftfokus. Det er fortsatt grunnmuren, sier hun.

Skjønt, hun øyner ny utvikling oppover i “etasjene”.

– Vi ser en klar dreining mot det mer sanselige og identitetsbærende. Design handler ikke bare om funksjon og behov, men også om å skape nærhet og meningsfulle opplevelser. Samtidig åpner designfeltet seg sakte opp for større mangfold blant designerne, noe som tilfører nye uttrykk og perspektiver. Jo flere stemmer som får plass, desto rikere og mer spennende blir resultatet, og produsentene må følge med.

At showroom-veggene i Chelsea ble en ørliten utfordring for Hunting & Narud-estetikken, får heller være.

– Mer mangfold og bredde gir ikke bare bedre produkter, sier Hunting.

– Det er også god business.