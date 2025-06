XXL kunngjør onsdag kveld at konsernsjef Freddy Sobin trer av med med umiddelbar virkning.

Sportskjeden melder at Nicholas Fox blir ny midlertidig konsernsjef.

– Mr. Fox har mer enn 18 års erfaring fra ulike lederstillinger innen detaljhandel og sportsbransjen, sist som administrerende direktør i Sports Directory, skriver XXL.

Han er i tillegg styremedlem i både Kangol, LLC og Hudson Holding.

Børs-exit

I forrige uke kastet Altor og Ferd kortene i XXL, og solgte alle sine aksjer for ti kroner stykket til Frasers Group. Med full kontroll er planen å ta selskapet av børs, men hvilke planer Mike Ashley har videre for oppkjøpet er ikke kjent.

Frasers Group har understreket at det ikke finnes noen garanti for at XXL overlever som kjede, og at krisen i selskapet kunne vært unngått dersom Altor og de andre eierne hadde vært mer åpne for å ta imot støtte fra Frasers Group det seneste året.

Tidligere onsdag ble det kjent at Frasers stemte ned valgkomiteens forslag på en generalforsamling, og nekter XXL-styret bonuser. Valgkomiteen fikk heller ikke godtgjørelse.

Kursras

Justert for aksjesplitter har XXL-aksjen falt fra 4.777 kroner i 2016 til sluttkurs 9,86 kroner onsdag.

Adriano Capoferro, som blant annet har bygget opp 7-Eleven, Espresso House og flere andre selskaper, har vært investert i XXL noen år. Han er svært skuffet over hva de store eierne har prestert, skrev Finansavisen like før månedsskiftet.

– Det er en tragedie, og et skoleeksempel på dårlig ledelse. Den ene feilen har fulgt den andre, og det har rett og slett vært pinlig å se på. Det er håpløst håndverk, uttalte han.