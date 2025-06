Bernstein øker kursmålet i Orkla fra 114 til 130 kroner og gjentar Kjøp, ifølge en sektoroppdatering onsdag kveld. Det er kun ABG som har like høyt kursmål, mens Kepler ligger like bak med et kursmål på 129 kroner.

Om den europeiske konsumsektoren (Consumer Staples) skriver meglerhuset at sektoren handles til historisk lave relative verdsettelser, til tross for et klima preget av høy volatilitet.

«Det var flere lyspunkter i Orklas førstekvartalsresultater for 2025: Selskapet fortsetter å gjennomføre strategiske tiltak i høyt tempo, med salg av både Pierre Robert og Orkla Hydro Power nå fullført. Resultatveksten overrasket også positivt, med justert resultat per aksje (EPS) rundt 7 prosent over konsensus», skriver Bernstein-analytiker Callum Elliott.

Analytikerne trekker frem at den organiske veksten skuffet, hovedsakelig grunnet midlertidige faktorer som tidlig påske, lagernedbygging i detaljhandelen og annen faseforskyvning. Elliott påpeker at selv om disse effektene virker forbigående, demper de noe av inntrykket fra den sterke lønnsomheten.

Analysefakta Aksje: Orkla

Meglerhus: Bernstein

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 130 (114)

Elliott fremhever også Orklas kapitalmarkedsoppdatering i mai som positiv, der konsernet utdypet fremgangen mot målene satt i 2023. Konsernsjef Nils Selte presenterte en desentralisert og strømlinjeformet strategi for «Nye Orkla», med avhendelser av blant annet Pierre Robert og Orkla Hydro.

Det ble også trukket frem ambisiøse planer for Orkla Foods under ny leder Aku Vikström, blant annet å avhende rundt 20 prosent av porteføljen med lav vekst og vektlegge forbrukerdrevet beslutningstaking. Innen snackssegmentet planlegges internasjonal ekspansjon med merker som Bubs og Smash, og innen ingrediensvirksomheten sees det ytterligere M&A-muligheter med midler frigjort fra nylige salg.

«Vi opprettholder Outperform-anbefalingen på Orkla og justerer kursmålet til 130 kroner, opp fra 114 kroner. Kursmålet på 130 kroner er basert på en EV/EBITDA-multippel på 11,0 ganger (tidligere 8,5 ganger)», skriver Bernstein.