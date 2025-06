Rema-eier inn i NHOs styre

– Jeg går inn i styret med engasjement og et sterkt ønske om å løfte perspektivene til tjeneste- og handelsnæringen. På vegne av de 7.200 medlemsbedriftene i NHO Service og Handel tar jeg med meg kremmerblikk, kundefokus og troen på at vi må tenke positivt og offensivt i urolige tider, for å sikre et ansvarlig og fremtidsrettet næringsliv, sier Reitan i en pressemelding fra NHO Service og Handel.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) gjenvalgte på sin generalforsamling Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara International, som NHOs president for to nye år.

Sjefer fra Telenor, Equinor og Statkraft inn i styret

Line Ellingsen, adm. direktør i Ellingsen Seafood, ble valgt inn som NHOs nye visepresident. I tillegg til Reitan er det valgt ytterligere tre nye personer til styret: konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer fra Telenor, konserndirektør Kjetil Hove fra Equinor og konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal fra Statkraft.

I tillegg fortsetter følgende styremedlemmer ut sin periode: Adm. direktør Torkild Korsnes i K. Lund, konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB og visekonsernsjef Ståle Gausen i Grilstad.

Fornøyd valgkomité

Styreleder/daglig leder Mona Jacobsen Saab i Big Fish Adventure – Hasvik Hotel ble gjenvalgt for to nye år.

– Dette er et kompetent og godt sammensatt styre som vil jobbe med de langsiktige målene og prioriteringene som skal sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk næringsliv i en krevende tid, sier valgkomiteens leder Inge Jan Henjesand i en pressemelding.