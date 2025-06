Flere konsumaksjer faller tosifret

Lululemon, som produserer treningsklær, faller hele 21,3 prosent i førhandelen fredag. Selskapet delte kvartalstall etter stengetid torsdag og viste til «et stadig mer sammensatt makroøkonomisk bilde», og planlegger å øke prisene på enkelte varer for å kompensere for toll-effekten.

PVH Corp, som eier Calvin Klein og Tommy Hilfiger, falt 18 prosent torsdag etter å ha kuttet guidingen for det justerte årsresultatet.

Brown-Forman, som produserer Jack Daniel’s-whiskey, kollapset 17,9 prosent torsdag etter å ha kommunisert at det venter en nedgang i den organiske veksten i regnskapsåret 2026.

Petco Health and Wellness Company faller rundt 5 prosent i førhandelen. Selskapet selger mat til kjæledyr, tilbehør og veterinærtjenester. Det viste til færre transaksjoner i forrige kvartal og opplyste at toll-eksponeringen er noe høyere enn tidligere antydet.

Winnebago, som produserer bobiler, campingvogner og fritidsbåter, falt 6 prosent torsdag. Selskapet opplyste at en sterk sesong i mars er blitt etterfulgt av økende økonomisk usikkerhet, som har svekket forbrukertilliten og gjort forhandlernettverket mer forsiktig i månedene etter.

Vail Resorts er foreløpig ned rundt én prosent i førhandelen, men overraskende nok kuttet selskapet årsguidingen bare én uke etter å ha kommunisert at den lå fast.

Goldman Sachs’ sjef for Europa-trading, Rich Privorotsky, melder at disse selskapene riktignok ikke er ledende i sine markeder, men at det likevel er et gjennomgående tema: Det handler stort sett om forbrukeren.