FAMILIEBEDRIFT: Fire generasjoner har drevet Oskar Pedersen i Kristiansand. Her er tre av dem: Tomm Oskar Pedersen (f.v.), Odd Oskar Pedersen og Truls Oskar Pedersen. Foto: Victoria Nevland

Rakettvekst for familiebedrift: Solgte for over 800 mill.

Kristiansand-selskapet gikk fra 100 millioner til over 800 millioner kroner i omsetning på to år. Nå vil fjerde generasjon nå milliarden.