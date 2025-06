Tiden renner ut for Trump

Med kun én måned igjen til fristen for økte tariffer, står president Donald Trump fortsatt uten solide handelsavtaler med de fleste land.

Til tross for et nyopptatt dialogspor med Kina, preges forhandlingene av usikkerhet og motstridende interesser. Trump fikk i forrige uke en etterlengtet telefonsamtale med Kinas president Xi Jinping, noe som baner vei for nye forhandlinger, skriver Bloomberg.

– Xi slipper ikke taket i de sjeldne minerlane. Han har forhandlingsmakt, og han bruker den, sa Douglas Holtz-Eakin, president for den konservative tenketanken American Action Forum.

– De snakket sammen, og det er det viktigste. Jeg tror de er veldig langt fra hverandre, la han til

India og Japan har vist motstand i forhandlingene, og flere land har tatt juridiske skritt mot Trumps tariffpolitikk, noe som gjør situasjonen enda mer komplisert.

Samtidig beskriver Trump samtalene med Kina som «veldig langt kommet» og håper på en rask løsning, spesielt rundt sjeldne mineraler som er avgjørende for amerikanske produsenter.

Fristen for å heve tariffene mot EU og over femti andre land går ut 9. juli, med mulighet for forlengelse. Dersom det ikke inngås avtaler, planlegger Trump å øke avgiftene til nivåene han tidligere har annonsert.