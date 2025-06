Da BDO gjennomførte sin handelsundersøkelse i fjor høst svarte 37 prosent av lederne at de forventet omsetningsvekst de kommende 12 månedene. I en ny og fersk undersøkelse svarer hele 53 prosent at de forventer vekst det kommende året, til tross for økt tollpress og politisk uro.

– Vi synes 53 prosent er oppsiktsvekkende høyt, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder for handel i BDO.

– Samtidig sier bare 11 prosent av respondentene at de forventer omsetningsnedgang, mot 13 prosent i fjor høst. Det tyder på at de har tro på at kundene vil trekke til butikkene også i urolige tider. Etter flere år med usikkerhet og negative forventninger er det nå en økt økonomisk optimisme i bransjen, fortsetter han.

– Er det ikke litt rart at de ikke lar seg påvirke av usikkerheten rundt Trumps toll-regime?

– Det kan man si. 57 prosent opplyser at de er bekymret for toll- og avgiftspolitikken, men samtidig er de positive. Det er et paradoks.

TOPPER LISTEN: 71 prosent av lederne i dagligvarebransjen forventer vekst det kommende året. Foto: NTB

Motebransjen minst positiv

75 prosent av respondentene opplyser at de har hevet utsalgsprisene i stor eller noen grad det siste året.

– Er det de økte prisene som skaper vekstforventninger?

– Det skyldes ikke bare prisøkninger. Optimismen er drevet av økt volum som følge av sterk reallønnsvekst, økt kjøpekraft blant kundene og det faktum at renten som alle har håpet at skal ned, har stabilisert seg, sier Kristiansen.

Dagligvare er den handelsbransjen som har størst tro på omsetningsvekst de kommende 12 månedene. Der er det hele 71 prosent som forventer vekst. På de følgende plassene finner man interiør (61 prosent) og fritid (59 prosent). Klær/mote er den bransjen hvor det er mest pessimisme å spore blant respondentene. Kun 35 prosent forventer vekst, etterfulgt av elektronikk (42 prosent) og bil (42 prosent).

Når handelsbedriftene blir spurt om hva det er som driver kostnadsøkningene, peker flertallet på høyere lønnskostnader, transport- og leiekostnader, samt en svekket kronekurs.