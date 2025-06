USA og Mexico er i forhandlinger om en avtale som kan redusere eller fjerne Donald Trumps 50 prosent toll på stål for importerte volumer innenfor en fastsatt kvote. Det opplyser kilder med kjennskap til saken til Reuters.

Avtalen skal ifølge kildene innebære at Mexico får eksportere en viss mengde stål til USA tollfritt eller med redusert toll. For leveranser utover kvoten vil trolig dagens tollsats på 50 prosent fortsatt gjelde.

Kvote, ikke unntak

Bloomberg rapporterte tirsdag at partene nærmer seg en avtale, og at den trolig vil baseres på historiske handelsvolumer. Trump fjernet tidligere i år alle stålkvoter og unntak, og hevet effektivt tollsatsen til 50 prosent under «Section 232»-regelverket. Mexico har siden forsøkt å forhandle seg tilbake til en mer forutsigbar ordning, og et kvotebasert system vil være et betydelig gjennomslag.

Mexico var i 2024 USAs tredje største stålkilde med 3,52 millioner tonn, bak Canada og Brasil.

Ringvirkninger

Mexicos økonomiminister Marcelo Ebrard mener tollen er urettferdig, og påpekte at USA har handelsoverskudd med Mexico på stål og aluminium.

– Å sette toll på et produkt hvor man har overskudd, er ganske diskutabelt, sa Ebrard tirsdag.

Han advarte også med at tiltaket kan ramme arbeidsplasser og verdikjeder på begge sider av grensen.

USA har lenge forsøkt å hindre at stål fra tredjeland, særlig Kina, sendes til USA via Mexico. Bransjen presser nå på for en formalisert kvoteordning som kan redusere risikoen for slik transitt.

Det hvite hus og det amerikanske handelsdepartementet har ikke kommentert forhandlingene.