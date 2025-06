Life konkurs i Sverige og Finland

Helsekostkjeden beskriver seg som markedsledende i Norden med rundt 300 butikker, og den har også en rekke butikker i Norge. Det er i en pressemelding at kjeden opplyser om konkursen.

Hva dette betyr for de norske butikkene er ennå ikke kjent.

– Den norske virksomheten er ikke inkludert i konkursbegjæringene i Sverige og Finland. En egen vurdering er i gang for å evaluere fremtidige løsninger for Norge. Foreløpig går driften som vanlig, og butikkene er fortsatt åpne, skriver adm. direktør Wiktoria Glans i en epost til E24.

Glans peker på at den norske virksomheten har en annen struktur og skala, og at dette gir andre forutsetninger. Derfor er det for tidlig å si noe om eventuelle forandringer i butikknettverket.