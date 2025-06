Bedrifter raser: – Ferie fra helvete

Flere små bedrifter sliter med å planlegge som følge av handelsuroen mellom USA og Kina, melder CNBC.

Bedriften Guardian Baseball, som er avhengig av kinesisk import, er blant dem som sliter med planleggingen. Medeier Matt Kubancik raser over det nye regimet og forteller at han angrer på at han stemte på Trump.

– Det har vært som en ferie fra helvete, sier Kubancik til CNBC.

På det høyeste, i april, ble Kina-tollen økt til 145 prosent, før USA og Kina tok en midlertidig pause, og tollen ble senket til 30 prosent. Men usikkerheten om hva som skjer når avtalen utløper i august, gjør det vanskelig for småbedrifter å planlegge.

– Jeg har vært registrert republikaner hele livet. Dette gjorde at jeg byttet til demokratene. Jeg føler ikke landet går i riktig retning, sier Kubancik.

Alfred Mai, som driver kortspillfirmaet ASM Games, befinner seg også i en usikker tid. Han har fremskyndet produksjonen for å sikre seg varer før nye tollsatser eventuelt slår inn.

– Jeg har ingen anelse om situasjonen etter 90-dagerspausen. Jeg tar heller et slag nå enn å bli utslettet senere, sier Mai.

Mai regner med å måtte øke prisene med 10 til 20 prosent for å kompensere for de økte kostnadene.

– Det finnes ingen vinnere

Hos Down Under Bedding i Canada har eier Tony Sagar stanset importen og vurderer å kutte ut varer med lav fortjenestemargin.

– Vi har i praksis stoppet all import og planlegging, sier Sagar.

Han forteller at kunder nekter å betale de høye tilleggskostnadene ved økt toll. En kunde returnerte et dundynekjøp etter å ha fått et tollkrav på nesten 1.200 dollar i tillegg til prisen på 595 dollar.

– Hver gang jeg hører lyden fra Shopify, bekymrer jeg meg for hvor ordren kommer fra, sier Sagar.

Greg Shugar, som driver klesfirmaene Carrie Amber Intimates og Beau Ties Vermont, sier det er umulig å planlegge på grunn av Trumps uforutsigbare tollpolitikk.

– Hvis vi visste hva administrasjonens egentlige motivasjon var, ville vi visst hva vi skulle gjøre, uttalte Shugar.

Han deltok nylig på et møte arrangert av National Retail Federation for å fremme småbedriftenes bekymringer overfor Trump-administrasjonen, men forlot møtet mer pessimistisk enn før.

– Verken vi eller forbrukerne kan bære en toll på 30 prosent. Det finnes ingen vinnere, bare tapere, sier Shugar.