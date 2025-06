– Planen var hele tiden å finne strategiske partnere, som sammen med LVMH, kan være med på å ta DB videre til neste nivå. Og igjen klarte vi å lande de personene vi hadde helt øverst på ønskelisten, sier Brataas til DN.

Daglig leder i DB Richard Collier peker på at Haaland vil være viktig i lanseringen av aluminiumsatsingen, og Witzøe vil hjelpe selskapet å få ennå sterkere fotfeste i motesegmentet.

Milliardverdsettelse

Konkrete detaljer rundt investeringsbeløp er ikke offentliggjort, men Collier beskriver investeringen som «betydelig fra dem begge».

Like før jul kom nyheten om at et venturefond til luksuskonglomeratet LVMH kom inn på eiersiden i DB, da selskapet ble priset til mellom 500 millioner og én milliard i emisjonen i følge DN.

Investeringene fra Haaland og Witzøe kommer som en forlengelse av denne prosessen.

Norsk suksesshistorie

Selskapet, som ble etablert av freeski-profilen Jon Olsson og gründeren Truls Brataas i 2009, har gjort seg bemerket med stilrene ryggsekker og reiseprodukter.

DB har de siste årene satset tungt internasjonalt, og har ifølge selskapet selv mer enn 400.000 kunder i over 100 land.