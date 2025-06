XXLs innskjøpsdirektør Simen Helly-Hansen går av i XXL, melder E24. Det er den andre konserndirektøren i juni som går av etter at XXL fikk ny eier, britiske Frasers Group.

Den forrige lederen som gikk av var Freddy Sobin, som har vært toppsjef siden 2022. Han gikk på dagen 4. juni.

Endringen i selskapsledelsen er ikke børsmeldt, men E24 skal ha vært i kontakt med selskapet som bekrefter avgangen.

«Vi kan bekrefte at Simen har sluttet etter å ha vært «EVP Category, Buying & Supply» og medlem av konsernledelsen siden november 2023», skrev kommunikasjonsdirektør Jan Christian Thommesen i XXL til avisen.

Selskapet skal ikke ha kommentert hvorfor han går av.

Helly-Hansen har tidligere jobbet i Vinmonopolet og Apotek 1. At han deler etternavnet med et kjent klesselskap, skyldes at Helly-Hansen-konsernet ble startet av hans tippoldeforeldre, men selskapet ble solgt ut av familien før han ble født.