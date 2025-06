– Mange forhandlere har i praksis satt ned renten, og det har gjort det lettere for folk å kjøpe bil nå. Dette gir et viktig bidrag til å fornye en aldrende bilpark, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i en pressemelding.

Nesten 94 prosent av alle nye personbiler som ble registrert i mai var helelektriske – og alle modellene på topp 10-listen var elbiler, viser tall fra interesseorganisasjonen. I mai ble det registrert 14 260 nye personbiler i Norge.

Tesla gjør det fortsatt sterkt i Norge, til tross for lavere salgstall i Europa. Bilprodusenten sto for nesten 20 prosent av nybilsalget i mai, sammen med populære modeller fra blant annet Volkswagen og Toyota.

Den norske veksten overgår klart utviklingen i våre nordiske naboland. Danmark hadde en økning på litt over 23 prosent, Sverige kun to prosent, mens salget i Finland falt med nær 12 prosent.