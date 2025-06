Aldri før har nordmenn handlet mer på nett. I en pressemelding skriver pressesjef Haakon Nikolai Olsen at 82 prosent av Norges befolkning har netthandlet den siste måneden.

PostNord leverte 245 millioner pakker i Norden i 2024, ifølge selskapets årsrapport. Norge står for 11 prosent av konsernets inntekter. Til tross for utfordringer i det danske postmarkedet og fortsatt fall i brevvolum, peker rapporten på at veksten innen netthandel og bærekraftige løsninger gir nye muligheter i en stadig mer digitalisert hverdag.

«Netthandel er blitt en naturlig del av vår hverdag. Vi ser en tydelig trend der både volum og forbrukeratferd utvikler seg raskt», skriver Astri Åmellem Brøto, markedssjef i PostNord.

Tallene fra 2024 markerer en betydelig vekst siden 2018, da 66 prosent svarte at de hadde handlet på nett i løpet av en måned. På syv år har andelen økt med 16 prosentpoeng.

Samtidig viser rapporten en annen interessant utvikling: 32 prosent av nordmenn kjøpte brukte varer på nett i løpet av samme periode. Det er særlig klær, sko og elektronikk som dominerer bruktmarkedet digitalt. Blant dem som kjøpte brukte varer på nett, svarte 51 prosent at de hadde kjøpt klær og sko, mens 13 prosent oppga elektronikk.

«Det er tydelig at vi ikke bare handler mer, men også smartere. Den sterke veksten i second hand-markedet gjenspeiler en ny type forbrukeradferd, der både pris og gjenbruk spiller en viktig rolle.»

PostNord har også merket endrede forventninger i netthandelen. Rapporten viser at 67 prosent av kundene betalte for frakt på sitt siste kjøp. Dette er et tegn på at fleksible og kvalitetsmessige leveringsalternativer vektlegges høyere enn før.

«Second hand og fleksible leveringsvalg er ikke lenger nisjetrender. De er blitt en naturlig del av kundenes forventninger», avslutter Brøto.