– Med dagens kostnadsnivå, må vi omtrent doble omsetningen for å levere et driftsoverskudd når vi samtidig velger å ikke belaste våre kunder med økte priser. Vi ligger i år godt an til å nå dette målet, sa Olsen til Finansavisen i fjor sommer.

I mars 2023 tok Stormberg gevinst på aksjene i selskapets viktigste salgspartner XXL for å «finansiere videre vekst».

Det har vist seg å være en god prioritering av investeringskapital.

Resultathopp på over 300 mill.

Etter at Stormber-gründer Steinar J. Olsen ga roret over til nåværende daglig leder Nina Johansen i 2024, endte Olsens siste og Johansens første år i sjefsstolen med kjempevekst.

I 2024 omsatte selskapet for 603 millioner, opp fra 273 millioner kroner året før.

Etter to år på rad med negativt resultat før skatt, snudde selskapet skuta også her og landet på positive 16 millioner kroner fra negative 18 millioner kroner året før.

– Nettbutikken har vært den største bidragsyteren til fjorårets styrkede bunnlinje, og vi er glade for å se at nettbutikken har utviklet seg så godt i det svært konkurransepregede sportsmarkedet, kommenterer daglige leder i Stormerg, Nina Johansen i en pressemelding om tallene.

SUPERVEKST: Daglig leder i Stormberg, Nina Johansen, har all grunn til å smile. Stormberg

Lukrativt XXL-samarbeid

I 2023 inngikk Stormberg og XXL et samarbeid som gikk ut på å at førstnevnte produserer klær, sko og sportsutstyr for XXL.

XXL sitter på sin side på en 15 prosent eierandel i klesprodusenten med opsjon på inntil 49 prosent eierandel.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mener samarbeidet har kastet av seg og tror 300 av omsetningshoppet på 320 millioner kroner er salv via XXL.

– Siden lønn- og andre driftskostnader bare viser en beskjeden økning mens omsetningen dobler seg, er det svært sannsynlig at det aller meste av doblingen i omsetningen er salg via XXL, sier Næss til E24 som var først med å omtale saken.