Markedslederen Musti fortsetter sin sterke vekst i Norge. I regnskapsåret som gikk fra 1. oktober 2023 til 31. desember 2024, noterte kjeden en omsetning på 1,201 milliarder kroner – en økning på hele 48,7 prosent fra 807,2 millioner kroner i foregående periode, og nær en dobling fra 2022, da omsetningen var på 628 millioner kroner.

Økningen må likevel sees i lys av at årets regnskap omfatter 15 måneder, som følge av at selskapet har gått over fra avvikende regnskapsår til kalenderår, for å tilpasse seg en mer standardisert praksis.

Oppgangen kommer etter at dyrebutikkjeden åpnet ti nye butikker i regnskapsåret 2022/23. De har heller ikke ligget på latsiden siden den gang. I løpet av de siste 15 månedene frem til 31. desember åpnet kjeden ytterligere ni filialer.

Ved årsskiftet hadde Musti hele 85 avdelinger i Norge, i tillegg til nettbutikken. Planen er å opprettholde samme etableringstakt fremover.

Resultatvekst

Driftsresultatet landet på 36,8 millioner kroner, opp fra 24,7 millioner i foregående periode, noe som gir en driftsmargin på 3,1 prosent – marginalt opp fra 3,0 prosent året før. Mens årsresultatet endte på 25,1 millioner kroner, mot 16,5 millioner året før.

– I vår bransje vinner kvalitet over lavpris, og trenden med å behandle kjæledyr som familiemedlemmer ser ikke ut til å avta. Vi kjenner mer på utålmodighet enn metthet, sa Musti-sjef Erik Ringen Skjærstad til Finansavisen i fjor, da han kommenterte det som da var et sterkt resultat.

Nylig kunngjorde Skjærstad at han forlater Musti-konsernet, som han har ledet siden etableringen i 2016. I august går han over i ny stilling som toppsjef i kosmetikkjeden Kicks.

Handler i euro

Musti Group gikk på børs i Finland i 2020, og aksjen ble raskt populær blant finske småaksjonærer. Men i fjor fikk selskapet en ny majoritetseier etter at det portugisiske familieeide varehandelkonsernet Sonae sikret seg 80,65 prosent av aksjene for 700 millioner euro.

Selskapet har samtidig opplevd økt kostnadspress. En svak krone, samt høyere husleie- og lønnskostnader, har presset marginene. Selv om kronen nylig har styrket seg mot dollaren, handles Mustis varer i hovedsak i euro – en valuta som har styrket seg mot kronen i år.

– Vi handler i euro, og merker den svake kronekursen, sa Skjærstad til Finansavisen i fjor og la til:

– I dagens varehandelsklima er man derfor avhengig av topplinjevekst.