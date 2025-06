Amerikansk ståltoll vil fra mandag ramme husholdningsvarer som vaskemaskiner, kjøleskap, frysere, ovner og tørketromler, bekrefter USAs handelsdepartement overfor Financial Times.

50 prosent-satsen som hittil har omfattet direkteimport av stål gjelder nå også stålinnholdet i ferdigproduserte husholdningsapparater laget i utlandet.

– Prisøkningene trolig i gang

Økonomer hevder den utvidede ståltollen kan bidra til å løfte amerikansk inflasjon de kommende månedene.

KUNNE HA KUTTET? Robert Kaplan mener Trump-toll gir Fed mindre handlingsrom. Foto: Bloomberg

– KPI-tallene for mai minnet oss om at hadde det ikke vært for tollsituasjonen – spesielt i USA – ville Federal Reserive hatt langt større handlingsrom og vært på vei til å kutte renten allerede nå – i stedet for å vente, sier Robert Kaplan, økonom i Goldman Sachs og tidligere Dallas Fed-sjef, til avisen.

Amerikansk inflasjon overrasket på nedsiden i mai, og MiT-forsker Daniel Hornung forklarer overfor Financial Times at avviket «i stor grad skyldtes prisfall eller lav prisvekst på områder foreløpig ikke rammet av betydelige tollsatser, som husleie og flybilletter.»

JOBBET FOR BIDEN: MiT-forsker Daniel Hornung. Foto: LinkedIn

– Importørenes hamstring av varer før tollene trådte i kraft kan utsette virkningen for forbrukerne. Men større apparater avhengige av varer som stål – som dermed rammes av høye tollsatser, opplever trolig allerede sine første prisøkninger som bare vil bli større i omfang i månedene fremover, sier Hornung, som inngikk i Biden-administrasjonens team av økonomiske rådgivere.

I 2018: 12 prosent prishopp

Forskning gjort av økonomer ved Universitetet i Chicago og den amerikanske sentralbanken viser ifølge avisen at tollen på opptil 50 prosent på utenlandsproduserte vaskemaskiner, innført av Trump i hans forrige periode, drev opp konsumprisene med i snitt 86 dollar, eller 12 prosent pr. enhet.

Forskningen viste også at tollen ga tilsvarende prisøkninger på tørketromler, selv om de ikke var direkte rammet av den.

Den utvidede ståltollen trer i kraft under tre uker før Trump-administrasjonens såkalte «gjengjeldelsestoll» – som gjelder nesten alle USAs handelspartnere og ble annonsert 2. april , men midlertidig utsatt i 90 dager – etter planen skal tre i kraft igjen.