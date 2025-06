Taxfreeordningen er opprettet for handel på reiser mellom ulike land. Varene selges uten moms og andre enkelte særavgifter. Dette skulle gi reisende mulighet til å kjøpe varer billigere.

En prisundersøkelse gjennomført av Prisjakt sammenlignet 1.366 produkter innen kategoriene parfyme, sminke, hud- og hårpleie, solkremer og solbriller. Den viste at solkremer og parfyme i snitt var 23 prosent dyrere i taxfreebutikkene.

Taxfreevarene hadde en samlet prisvekst på 13 prosent fra 2023 til 2025. I samme periode hadde varer på netthandel en prisvekst på 6,3 prosent.

– Du kan bli flådd dersom du ikke sammenligner priser før du handler, sier forbrukeranalytiker Isabella Ahmadi i Prisjakt.

Beholder marginen selv

Hun peker på at mange forbrukere feilaktig antar at taxfree alltid er billigst fordi avgiftene er fjernet.

– Men det er opp til butikkene om de vil dele denne fordelen med kundene, eller beholde marginen selv. Nettbutikker har langt lavere kostnader enn en fysisk butikk på flyplassen. Det gir dem mulighet til å tilby lavere priser, inkludert frakt og angrefrist, forklarer Ahmadi.

I gjennomsnitt var varer kjøpt på taxfree 19 prosent dyrere enn hos nettbutikker. I enkelte tilfeller viste undersøkelsen at du kunne ende opp med å betale over 1.000 kroner mer for samme produkt.

– På vei til ferie eller forretningsreise kobler mange ut den økonomiske sansen og blir lettlurte.

Hun anbefaler alle å gjøre et raskt prissøk på nettet før de handler i taxfreebutikken.

– Den eneste sikre måten å vite om du gjør et godt kjøp, er å sammenligne med nettbutikker før du handler, spesielt siden prisene kan variere fra dag til dag, sier Ahmadi.