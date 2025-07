Norge er blitt mindre attraktivt for internasjonalt næringsliv, ifølge en ny konjunkturundersøkelse fra Norsk-Tysk Handelskammer.

44 prosent av de spurte selskapene mener Norges attraktivitet som forretningssted har falt de siste tre årene, opp fra 41 prosent i 2024.

Undersøkelsen viser likevel at bedriftene har et positivt syn på den økonomiske utviklingen. 60 prosent vurderer sin nåværende forretningssituasjon som god – opp fra 51 prosent i fjor. Over halvparten forventer bedring det neste året, og 31 prosent planlegger økte investeringer.

Samtidig peker 48 prosent på næringspolitiske rammevilkår som den største risikoen. Andre viktige risikofaktorer er lav etterspørsel (46 prosent), mangel på faglært arbeidskraft (34 prosent) og handelsbarrierer (29 prosent), sistnevnte en kraftig økning fra 7 prosent i 2024.

– Usikkerheten i dagens handelspolitikk gjør planleggingen betydelig vanskeligere, sier Michael Kern, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer.

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2025 blant 80 tysk-norske selskaper og er del av en global måling fra de tyske internasjonale handelskamrene.

