Therese Johaug trenger hverken ski eller stafett for å levere resultater. Selskapet hennes, Setra, doblet driftsinntektene i 2024 og endte året med et overskudd på 7,26 millioner kroner. Egenkapitalen passerte samtidig 70 millioner kroner.

Sammenlignet med fjorårets resultat på 5,78 millioner kroner, viser 2024 at Johaugs økonomiske maskineri fortsatt går svært godt.

Sterk drift

Setras virksomhet er todelt. På den ene siden har hun bokført salgsinntekter på 6 millioner kroner, en dobling fra 3 millioner året før. Driftsresultatet landet på solide 4,8 millioner kroner.

I tillegg bidro finansinntektene med ytterligere 4,2 millioner. Selskapet har investeringer for over 10 millioner kroner, inkludert aksjer i Voss Holdco, som er Active Brands, og Lillesetra.

Samtidig er balansen bunnsolid. Med kun 2,26 millioner kroner i gjeld, er over 96 prosent av eiendelene finansiert med egenkapital.

Setra AS (Mill. kr) 2024 2023 Driftsinntekter 6,04 3,06 Driftsresultat 4,81 2,46 Resultat før skatt 8,91 6,74 Resultat etter skatt 7,26 5,78

Holder fast

Men én verdi har ikke endret seg: Active Brands. Johaug har bokført disse aksjene til 10 millioner kroner, samme som opprinnelig kostpris. Det tilsvarer en konsernverdi på omtrent 3 milliarder kroner.

Dette skjer til tross for at en rekke andre profilerte eiere har begynt å skrive ned sine verdier, etter at Active Brands gikk fra 20 millioner kroner i overskudd til hele 167 millioner i underskudd i 2023. Kari Traa reduserte sin verdi med 70 prosent, og enkelte aksjonærer har tilnærmet nullstilt sine investeringer.

Mens Johaug altså kan vise til et millionoverskudd i Setra, vokser spørsmålene om Active Brands-aksjene i realiteten er verdt det de står til.