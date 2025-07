DNB og Nordeas holdning til XXLs pengekrise skal ha endret seg brått da britiske Frasers Group kom inn som dominerende eier i mai.

Nå skal de ha en ukjent klausul som kan tvinge Frasers til å finne ny finansiering, skriver DN.

Bankene skal nå ha hentet frem en såkalt «change of control»-klausul i en sentral låneavtale. Klausulen åpner for at bankene kan trekke seg helt ut av milliardgjelden dersom eierskapet i XXL skifter hender.

DNB og Nordea har finansiert driften og varelageret i XXL med flere lån, blant annet pant i varelageret. Bankene mener at vilkårene for å utøve klausulen i XXL-lånene er til stede.

1,2 milliarder

Finansieringen fra de to bankene er helt sentrale i kampen for å overleve. Trekker deg seg ut gjennom klausulen, blir krisen enda større for selskapet.

Gjennom XXLs siste årsrapport fremkommer det at DNB og Nordea ved utgangen av 2024 hadde totalt 1,2 milliarder kroner i ulike lånerammer til XXL.

Dette omfatter blant annet en kassekreditt på 150 millioner kroner, et brolån på 200 millioner kroner som nylig ble økt til 300 millioner kroner, samt en rullerende kredittfasilitet på 850 millioner kroner.

Frasers Group ønsker ikke å kommentere detaljene i saken, men skriver følgende til avisen.

– Vi mener at dette ikke er en korrekt gjengivelse av den nåværende situasjonen. Vi har tidligere pekt på behovet for at alle aktørene jobber sammen med Frasers for å redde virksomheten i XXL. Den prosessen er pågående og vi henstiller til at partene i mellomtiden unngår spekulasjoner som ikke hjelper oss, ifølge en talsperson i Frasers.