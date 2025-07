HSBC har oppjustert anbefalingen for Nike-aksjen fra hold til en kjøpsanbefaling og løftet kursmålet fra 60 til 80 dollar.

Til sammenligning endte aksjen på 62,54 dollar torsdag, opp 2,8 prosent. Det seneste året er den imidlertid ned mer enn 30 prosent.

I førhandelen i USA fredag er Nike-aksjen opp mer enn 10 prosent.

Bakgrunnen for HSBCs kraftige oppjustering av både kursmål og estimater for den amerikanske sportsutstyrsgiganten skal ifølge Affärsvärlden være at meglerhuset tidligere har tatt hensyn til et mye tøffere tollscenario etter Donald Trumps «Liberation Day» i begynnelsen av april.

HSBC viser også til høyere organisk vekst hos Nike samt en gunstigere dollarkurs, og dessuten til utsikter til salgsvekst og marginforbedring.

Torsdag kveld presenterte Nike bedre tall enn ventet for regnskapsmessige fjerde kvartal 2024/25.

Les også Tennisens gentleman er blitt dollarmilliardær Roger Federer har blitt dollarmilliardær etter karrieren, drevet av langsiktige sponsoravtaler og eierskap i den sveitsiske skoprodusenten On.

Inntjeningen pr. aksje var på 0,14 dollar, mens analytikerne ventet 0,12 dollar pr. aksje. Inntektene var ventet til 10,7 milliarder dollar, men viste 11,1 milliarder.