Nike løfter skoaksjer

Fredagens store makronyhet var USAs inflasjonsstatistikk for mai. Prisene husholdningene betaler for varer og tjenester, også kjent som «personal consumption expenditures» (PCE), var opp med 2,3 prosent på årsbasis, helt på linje med konsensusestimatet. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer kategoriene matvarer og energi, bykset imidlertid til 2,7 prosent, mens økonomene hadde spådd at nivået ville holde seg uendret på 2,6 prosent. Her må vi tilbake til februar for å finne høyere tall.

PCE-rapportene er kjent for å påvirke Feds rentebeslutninger, men derivatmarkedet priser fremdeles inn tre rentekutt før nyttår. For en uke siden var to senkinger regnet som det mest sannsynlige scenarioet.

Samtidig skaper signaler om at USA og Kina har fått på plass en handelsavtale optimisme blant investorene. I tillegg skal en «deal» med EU angivelig annonseres sent i neste uke. Ved halv fem-tiden var Stoxx 600 og S&P 500 følgelig opp med henholdsvis 0,8 og 0,5 prosent.

Blant enkeltaksjene var Nike den store vinneren, med en kursoppgang på 15 prosent. Kles- og skoprodusenten meldte om 12 prosent lavere inntekter i sitt seneste regnskapskvartal, samt svakere inntjening, men tallene var likevel bedre enn ventet. Ledelsen fortalte dessuten at Trumps nye tollavgifter vil øke kostnadene med 1 milliard dollar over de neste fire kvartalene, men at den negative effekten vil begrenses gjennom prisøkninger og justeringer i verdikjeden.

Nikes overraskende sterke topp- og bunnlinje bidro til at også endel europeiske aksjer gjorde det bra fredag. Butikkjeden JD Sports, som blant annet selger joggesko og sportsklær, fikk et kursløft på nesten 7 prosent, mens oppturen for Adidas og Puma ble henholdsvis 3 og 2 prosent.

For øvrig slet europeiske forsvarsaksjer, med kursfall på 2–4 prosent for våpenrelaterte produsenter som Rheinmetall, Leonardo og Dassault Aviation. Nedturen skyldes tvil rundt mange Nato-lands evne og vilje til å øke sine militære utgifter til 5 prosent av BNP.