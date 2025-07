EU og USA håper å lande en handelsavtale innen fristen 9. juli, da USA planlegger å innføre en toll på 50 prosent på nær sagt alle EU-produkter, mens EU forbereder egne mottiltak, skriver Bloomberg.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal bak lukkede dører på et toppmøte torsdag ha sagt til kolleger at hun har tro på en avtale før fristen.

«Vi er klare for en avtale, men vi forbereder oss på muligheten for at det ikke oppnås et tilfredsstillende resultat», sa von der Leyen.

– Fremragende jobb

Trump-administrasjonen skal ha lagt frem et nytt forslag denne uken. Flere EU-ledere har signalisert at de kan akseptere en viss skjevhet i en avtale, for å forhindre at konflikten eskalerer ytterligere.

USAs handelsminister Howard Lutnick deler von der Leyens optimisme. I et intervju torsdag sa han at EU har økt tempoet i forhandlingene de siste ukene, og at partene nå har grunnlaget på plass for en avtale.

«Europa har gjort en fremragende jobb, de jobber hardt. Jeg tror vi kan få til en avtale nå», skal han ha sagt.

Donald Trump kunngjorde i april en rekke såkalte gjensidige tollsatser på nær alle USAs handelspartnere. De planlagte 50 prosent-tollene trer i kraft 9. juli og omfatter også særskilte tollsatser på 25 prosent på biler og 50 prosent på stål og aluminium.

EU anslår at amerikanske tolltiltak nå dekker eksport verdt 380 milliarder euro, eller omtrent 70 prosent av EU-eksporten til USA. Samtidig har EU forberedt en liste med toll på ytterligere 95 milliarder euro mot amerikanske varer, inkludert fly fra Boeing, amerikansk-produserte biler og bourbon.