Verdens tredje rikeste: Så mye kostet bryllupet

Jeff Bezos er god for 233 milliarder dollar, og det har vært stor spenning tilknyttet hans andre bryllup. For et halvt år siden begynte ryktene å svirre om at Jeff Bezos og Lauren Sánchez skulle feire den store begivenheten i Aspen til en prislapp på 600 millioner dollar. Fasiten ble bryllup i Venezia, til en langt lavere pris.

Ifølge Forbes anslås bryllupet å koste nærmere 25 millioner dollar, som tilsvarer 252 millioner kroner i dagens kurs. Prisen er basert på intervjuer med personer i bryllupsbransjen, inkludert noen som har kjennskap til arrangementet. Bryllupet strakk seg over tre dager, fra 26.-28. juni.

Stjernespekket

En rekke milliardærer, skuespillere, modeller og andre kjendiser gjestet bryllupet. På gjestelisten er blant annet kjente navn som Bill Gates, Sam Altman, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio og Kardashian-klanen. Det skal ha vært rundt 200 personer i bryllupsseremonien.

BLANT GJESTENE: Sam Altman var en av gjestene i det stjernespekkede bryllupet. Foto: NTB

Den italienske kokken Fabrizio Mellino som er navnet bak restauranten Quattro Passi i Nerano, nær Napoli, stod for maten i bryllupet. Bezos har selv besøkt Michelin-restauranten flere ganger, som har tre stjerner.

«No Space for Bezos»

Tidligere denne uken var det store protester i Venezia. Lokalbefolkningen demonstrerte ved å henge opp bannere med teksten «No Space for Bezos». Det er stadig økende misnøye tilknyttet økende turisme i Venezia, og demonstranter er forsynt på at verdens rikeste stadig arrangerer storslagne begivenheter.

STERK MISNØYE: Demonstranter har hengt opp bannere over broene i Venezia. Foto: NTB

Bezos har forsøkt å bøte på misnøyen ved å bruke lokale firmaer til bryllupet. Blant annet skal det eldste konditoriet i Venezia lage godsakene i gaveposene, og et venetianske designfirma bidrar med håndlaget glasskunst.