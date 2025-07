Dette skjer i dag

India: Industriproduksjon mai, kl. 12.30

India: Driftsbalanse 1. kv., kl. 13.30

Tyskland: Inflasjon juni foreløpig, kl. 14.00

USA: Chicago PMI juni, kl. 15.45

USA: Dallas Fed-indeks juni, kl. 16.30

Annet:

EAM Solar: Ekskl. 20:1-aksjespleis

Ekskl. utbytte:

Pioneer Property Group

Ordinær generalforsamling:

Lumarine

Her er de viktigste sakene i Finansavisen mandag 30. juni:

Finansminister Jens Stoltenberg knuser Høyres skattedrøm og går hardt ut mot logikken bak konseptet om arbeidende kapital.

Stoltenberg mener det blir veldig underlig å skille mellom ulike typer kapital på den måten Høyre vil, fordi det blir et spørsmål om regnskapsføring og organisering av selskapet, og ikke om hva selskapet faktisk gjør. Det blir en veldig vilkårlig måte å skattlegge på, sier han.

Beboere ved Kragerø Resort raser mot hotelleier Ivar Tollefsen etter at leieavtaler for rundt 200 golfbiler er sagt opp og erstattet med et nytt tilbud der prisen er doblet.

Leilighetseier Roy Styve mener dette er «klar misbruk av markedsmakt». Beboerne har nå meldt saken til Konkurransetilsynet.

Fotballstjernen Erling Braut Haaland har frontet den populære drikken Prime og utviklet en egen smak . Nå stuper salget, og Prime står uten distributør i Norge.

Ifølge Coop Norge falt kundenes interesse betydelig høsten 2023. Nå er det nærmest umulig å spore opp flaskene i butikkhyller, men det finnes noen nettbutikker som fortsatt selger dem. Prisene varierer fra 149 kroner i én nettbutikk til 19,90 kroner i en annen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Marius Borg Høiby. Politiet har avsluttet etterforskningen i sakene mot ham, og det ser ikke bra ut.

Marius Borg Høibys grove seksuelle overgrep er, hvis de blir bevist, årsaken til at han kan bli sittende bak murene i ti år. Det blir ingen strafferabatt der. Voldtekt skal straffes hardt, skriver Hegnar.