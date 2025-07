Styret i britiske Frasers Group har vedtatt å tvangsinnløse aksjene i XXL som de ikke allerede eier, opplyses det i en melding.

Prisen som gis er den samme som i Frasers Groups bud på sportskjeden, på 10 kroner pr. aksje.

Etter at tilbudsperioden ble avsluttet 27. mai har Frasers sikret seg 95,9 prosent av aksjene og 94,9 prosent av stemmerettene i sportskjeden.

Etter tvangsinnløsningen vil Frasers ta XXL av børs, opplyses det.

Mandag kveld opplyser XXL at tvangsinnløsningen er utført og at det i en ekstraordinær generalforsamling innkalt til og avholdt mandag er vedtatt å søke om å avnotere aksjene i XXL fra Oslo Børs. I denne forbindelse vil XXL også bli gjort om fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS). Med Frasers Group som 100-prosentseier av sportskjeden ble beslutningene enstemmig vedtatt.

Sikret for nær fremtid

Tidligere mandag har XXL opplyst at selskapets umiddelbare fremtid er sikret, ettersom Frasers Group overtar bankenes lån til sportskjeden.

Det ble meldt om et «samtykke til overføring av kreditorposisjon under avtale om sikret rullerende lånefasilitet», inkludert all sikkerhet knyttet til denne. Samtykket gjelder en bindende avtale for en slik overføring mellom XXLs nåværende långivere og Frasers-selskapet Sportsdirect.com Retail.

Av XXLs årsrapport for 2024 fremgår det at DNB og Nordea er blant selskapets långivere.

Samtidig poengteres det at XXL vil kreve støtte fra alle interessenter, også merkevarepartnere, leverandører, utleiere og andre, for å sikre et bærekraftig grunnlag for videre drift.

«På grunn av de betydelige problemene i XXL som Frasers har arvet, er det nå avgjørende at samtlige parter samarbeider med selskapet og Frasers i arbeidet med å redde XXL,» heter det mandag.