Børsfall i Tokyo – oppgang i Hongkong

Det er blandet stemning på Asia-børsene onsdag morgen, men investorene ifølge CNBC fordøyer de siste kommentarene fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell. Han satt tirsdag i et panel under Sintra Forum, som er den europeiske sentralbankens (ECB) årlige arrangement.

Fed-sjefen sa blant annet at den amerikanske sentralbanken allerede ville ha kuttet rentene hadde det ikke vært for Donald Trumps tollinitiativer. Han ville ikke si noe om det er for tidlig med rentekutt i juli, og påpekte at det er avhengig av hva dataene viser.

– Vi satte i praksis kursen på vent da vi så størrelsen på tollsatsene, og alle inflasjonsprognoser for USA gikk vesentlig opp som en konsekvens av dette, sa Powell.

I Japan faller Nikkei 0,52 prosent onsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,18 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned marginale 0,04 prosent, CSI 300 klatrer 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,62 prosent.

Kospi i Sør-Korea faller 1,09 prosent. Nifty 50 i India er ned 0,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,65 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,48 prosent.

Også på Wall Street var det blandet stemning tirsdag kveld. Nasdaq-indeksen svekket seg 0,8 prosent, Dow Jones endte opp 0,9 prosent mens S&P 500 falt 0,1 prosent.