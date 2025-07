Anklages for korrupsjon: Trump lanserer nye parfymer

USAs president Donald Trump har lansert nye parfymer under et merkenavn som bærer hans eget navn, melder Reuters.

Mandag opplyste Trump på Truth Social at parfymene er kalt «Victory 45–47», som spiller på Trumps presidentperioder som henholdsvis USAs 45. president fra 2017 til 2021 og nå som landets 47. president.

De skal symbolisere seier, styrke og suksess, ifølge Trump selv.

Parfymene kommer i en sort eske med gullskrift for menn og i en rød eske med gullskrift for kvinner. Parfymeflaskene er utformet som en ministatue over Trump selv. Prisen ligger på 249 dollar, som tilsvarer rundt 2.500 kroner.

Anklages for korrupsjon

Parfymelanseringen utløser nye spørsmål om Trumps bruk av presidentrollen til å selge produkter som beriker ham og hans familie. Det kom raskt reaksjoner i sosiale medier der kritikerne anklager Trump for korrupsjon, skriver Reuters.

I en video delt på X, tidligere Twitter, hevder den amerikanske senatoren Mark Warner, som representerer Demokratene i delstaten Virginia, at det aldri før har vært noen som stjeler så mye så åpenlyst som Trump.

Trump har på sin side uttalt at alle hans næringsvirksomheter plasseres i en stiftelse ledet av hans barn, for å unngå interessekonflikter. Inntektene fra virksomhetene vil imidlertid før eller senere berike presidenten, som effektivt sitter på topp i alle Trump-familiens firmaer, skriver nyhetsbyrået, og legger til at Trump mottar inntekter fra lisensavtaler, kryptoprosjekter, golfklubber og andre satsinger.

Gulltelefon og Trump-bibel

Parfymene er forøvrig langt fra det første produktet fra Trump og hans familie. I juni ble det lansert en smarttelefon til 499 dollar i gull, Trumps favorittfarge, sammen med et eget mobilselskap som bærer presidentens navn, ifølge Reuters.

Tidligere har han også promotert egne gullsneakers og en egen Trump-bibel.

I mai omtalte NTB en rekke andre Trump-satsinger – der mye har «endt med kollaps, konkurs og misnøye».

Blant satsingene som ble nevnt, var et brettspill og en egen Trump-vodka som aldri slo an slik Trump hadde ventet. Parfymene «Success by Trump» og «Empire» ble også raskt fjernet fra butikkhyllene – det samme gjaldt egne Trump-vannflasker.

Han har videre forsøkt seg med luksusmøbler, klær og en egen urintest for hjemmebruk.

I tillegg kommer et eget Trump-sykkelritt, flyselskap, en turoperatør, et eget kjøttselskap, Trump-tidsskriftet «Trump World», kjøpet av et NFL-lag og kasinodrift.

«Nesten alt han har forsøkt seg på, har gått galt,» uttalte professor Robert Reich i forkant av presidentvalget i fjor høst, ifølge NTB. Reich var arbeidsminister under president Bill Clinton og satt i president Barack Obamas økonomiske råd.