Omsetningen øker – passerte 850 millioner i kvartalet

Omsetningen for konsernet steg med 5 prosent til 856,4 millioner kroner, opp fra 815,4 millioner i samme periode i fjor. Sammenlignbar vekst (like-for-like) var 4,6 prosent, mens netthandelen utgjorde 12,2 prosent av salget.

For første halvår er inntektene opp 4,7 prosent til 1.590,1 millioner kroner.

I Norge økte Kid Interiør inntektene med 7,1 prosent til 535,9 millioner. Like-for-like-salget steg 5,7 prosent.

Den svenske kjeden Hemtex hadde mer moderat vekst, opp 1,7 prosent til 300,8 millioner svenske kroner, og en like-for-like-vekst på 2,7 prosent.

Kid åpnet fire butikker og pusset opp ti i løpet av kvartalet. Fem butikker ble re-lokalisert. Antallet fysiske butikker er nå oppe i 159 i Norge og 134 i Sverige.

Under forventning

Konsensus hos analytikere var 871 millioner kroner. Arctic Securities skriver i sin kommentar at tallene i Kid Interiør var over forventning, men at Hemtex skuffet.

Meglerhuset har en hold anbefaling på aksjen, og tror konsensus ligger for lavt på kostnader og nedskrivninger.

«Det gir rom for 5–10 prosent kursfall i aksjen i dag», skriver analytikerne og viser nylig sterk kursutvikling og SSB tall.

Full kvartalsrapport legges frem 21. august.