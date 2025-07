Japan, Sør-Korea og Malaysia: Vil ha nye handelssamtaler

Mandag publiserte Trump på Truth Social brev til stats- og regjeringssjefer i minst 14 ulike land der han varslet at de ville måtte belage seg på at visse tollsatser trer i kraft 1. august – dersom forhandlinger ikke fører fram.

I etterkant har blant annet Japan, Sør-Korea og Malaysia uttalt at de vil jobbe for å finne en løsning før fristen går ut.

I forbindelse med et møte om Japans strategi i håndteringen av amerikanske tollsatser, sa statsminister Shigeru Ishiba at de vil fortsette forhandlingene med USA for å oppnå en bilateral handelsavtale som gagner begge land.

Han sier Japan har mottatt et forslag fra USA om å fortsette handelsdiskusjonene fram til den fastsatte fristen 1. august. Japan var blant de første som mandag mottok brev om økte tollsatser – på 25 prosent, som er samme sats som Malaysia og Sør-Korea har fått.

Malaysias handelsdepartement sier de vil fortsette å engasjere seg konstruktivt med USA for å oppnå et balansert og gjensidig fordelaktig handelsavtaleresultat.

Også Sør-Korea opplyser at de vil intensivere handelssamtaler med USA. Mandag sa USAs utenriksminister Marco Rubio at den nye fristen betyr at det fortsatt er tid for landene til å utarbeide en avtale.

– Vi vil trappe opp forhandlingene i den gjenværende perioden for å oppnå et gjensidig fordelaktig resultat for raskt å løse usikkerheten fra tollsatsene, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas industridepartement.

