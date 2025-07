Den Singapore-baserte netthandelsgiganten Shein, som opprinnelig ble etablert i Kina og har størstedelen av sin forsyningskjede der, har i hemmelighet søkt om børsnotering i Hongkong, skriver Financial Times.

To personer med kjennskap til saken opplyser til avisen at Shein i forrige uke leverte utkastet av et prospekt til Hongkong-børsen (HKEX) og samtidig søkte godkjennelse hos det kinesiske finanstilsynet (CSRC).

Søknaden sendes 18 måneder etter at Shein søkte om børsnotering i London, men godkjennelsen har uteblitt ettersom britiske og kinesiske tilsynsmyndigheter ikke har klart å bli enige om formuleringene i den delen av prospektet som omhandler risikovurdering.

Nektet å besvare spørsmål

Stridens kjerne er Sheins eksponering mot forsyningskjeden i den politisk sensitive Xinjiang-regionen, der Kina er anklaget for brudd på menneskerettighetene overfor den uiguriske urbefolkningen.

Det britiske finanstilsynet (FCA) godkjente i april i år en versjon av prospektet, men denne ble avvist av CSRC. Financial Times-kildene hevder Beijing de siste årene har blitt langt strengere overfor selskaper når disse skal beskriver risikofaktorer tilknyttet virksomhet i Kina.

Liam Byrne, som leder Underhusets nærings- og handelskomité, skrev i januar et brev til FCA der han uttrykte tvil om integriteten i Sheins forsyningskjede etter at en ledende ansatt i selskapet nektet å svare på om klærne inneholder bomull fra Xinjiang.

Shein har regelmessig blitt anklaget for utnyttelse av uigurer på bomullsmarker og fabrikker i provinsen, men arbeidende styreleder Donald Tang understreket overfor franske nyhetsbyrået AFP i mars i år at selskapet har nulltoleranse for tvangsarbeid.

– Vil presse Storbritannia

Avisen karakteriserer søknaden om Hongkong-notering som et delvis strategisk trekk for å presse Storbritannia til å fire på kravene rundt risikovurderinger og dermed redde det som kan bli den største noteringen i London på flere år. Volumet på børsnoteringer i London er i 2025 det laveste på 30 år.

HKEX ventes å ha en mer tolerant holdning enn London til hvordan kinesiske selskaper beskriver politisk risiko, men om en Hongkong-notering skulle bli godkjent vil det fortsatt være mulig for FCA å godkjenne en notering i London basert på dette.

Ifølge én av Financial Times-kildene vurderer Shein også en dobbelnotering eller sekundærnotering – hvis FCA senere skulle si ja.

Motehandelsgiganten søkte først om notering i New York, men fikk nei fra det amerikanske finanstilsynet (SEC) i 2023. Det har blitt spekulert i om Shein ville oppnå en prising som i sin forrige finansieringsrunde i fjor – 66 milliarder dollar, men en inntjening som krympet nærmere 40 prosent fra 2023 til 2024 har sådd tvil om dette er innen rekkevidde for selskapet nå.