Kjøper tilbake Camilla Pihl fra Sequoia-fond

Etter tre år med det kinesiske oppkjøpsfondet Sequoia Capital China på eiersiden, har Holzweiler kjøpt tilbake aksjene i Camilla Pihl Fashion Group.

– Nå har vi full kontroll igjen, sier Camilla Pihl til Dagens Næringsliv.

Da Holzweiler i 2021 solgte en majoritetspost i sitt eget selskap til Sequoia, fulgte 25 prosent av Camilla Pihl Fashion Group med, en eierandel Holzweiler da satt på. Med Sequoia ute av bildet, er aksjeposten nå tilbake hos Holzweiler og følgelig igjen på norske hender.

– Hadde jeg ikke elsket det, så hadde jeg ikke orket tre fulltidsjobber, sier Pihl, som sammen med ektemannen Peter Peters har bygget opp både klesmerket og flere merkevarer innen kosmetikk og interiør.

100 millioner kroner i omsetning

Klesmerket har vokst raskt siden oppstarten i 2018, og omsatte i fjor for 99 millioner kroner. Resultatet før skatt falt imidlertid markant, fra 18,6 millioner kroner i 2023 til 1,5 millioner i 2024. Peters forklarer nedgangen med investeringsår for klesmerket. Han legger ikke skjul på han er glad for at sekskapet igjen er på norske hender.

– At de kjøpte selskapet tilbake er det beste som kunne skjedd, så vi er veldig smigret og glade sier Peters.