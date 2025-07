Carl Jørgen Nordberg og Elling Balhald, som eier Run AS 50/50 gjennom holdingselskapet Nivis, har siden 2020 hatt et samlet resultat før skatt på hele 630 millioner kroner. Overskuddene har vært jevnt høye, og utbyttene tilsvarende solide.

I 2024 alene tok de ut 115 millioner kroner i utbytte, opp fra 60 millioner året før.

Run AS har agenturet på Hoka i Norge og Sverige, og styrket distribusjonen i 2023 ved å ta over all virksomhet i Sverige selv. Det gir full kontroll over logistikk og marginer.



Hoka er et fransk skomerke kjent for sine tykke såler og solide demping, og har blitt svært populært i Norden.

Tjener mer på mindre

Salgsinntektene falt fra 679 til 660 millioner kroner, men resultat før skatt steg til 107,1 millioner kroner. Etter skatt satt Run igjen med 83,6 millioner på bunnlinjen.

Driftskostnadene falt fra 576 til 558 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av lavere vare- og driftskostnader.

Driftsresultatet holdt seg stabilt på 102,3 millioner kroner, omtrent som året før.

Suksessformel

Da Finansavisen snakket med Nordberg i fjor la han vekt på at distribusjonen er en medvirkende årsak til suksessen.

– Vi startet for snart 30 år siden med Burton Snowboard, som vi distribuerte i nesten 25 år i Norge. Vi hadde tro på Hoka fra dag én og det går på mer enn bare design. Selve produktet er helt unikt. Videre har vi ekstremt god distribusjon og samarbeid med Sport 1 og andre spesialbutikker, sa Nordberg.

Til tross for de solide overskuddene er dette første året inntektene faller for Run.

I fjor kunne E24 fortelle at spesialbutikken Olympia Sport i Tønsberg mistet retten til å selge Hoka-sko tvert, selv om selskapet hadde solgt over 250.000 Hoka-sko.