Finansavisen siterte 13. juli Financial Times om at EU går inn for avgifter på små pakker som eksporteres inn i markedet fra andre kontinenter. Målet er å regulere handel av billige varer med dårlig kvalitet fra kinesiske handelsgiganter som Temu strengere.

MDG applauderer tiltaket fra EU-kommisjonen. Det vil motvirke overfloden av billige og dårlige varer fra Kina og butikker som Temu og Shein.

Regjeringen bør gjøre det klart umiddelbart at Norge kommer til å bli del av dette regimet, hvis det går gjennom. Det trengs for å skape et ryddig næringsliv der de dårligste og billigste aktørene ikke kan undergrave seriøse aktører i Norge og Europa.

Regjeringen virker dessverre helt handlingslammet mens farlige og uregulerte varer strømmer inn i landet, i hendene på våre barn og attpåtil ødelegger for norsk og europeisk næringsliv.

Det holder ikke at miljøministeren kommer med tomme råd og oppfordringer om at folk bør slutte å handle fra Temu. Rollen til statsråden er å regulere ansvarlig, ikke komme med uforpliktende formaninger.

I dag får Temu et enormt konkurransefortrinn sammenlignet med norske og europeiske aktører fordi de gir blaffen i alt av regler og krav, og fordi regjeringen ikke gjør jobben sin med å beskytte forbrukerne. Temu bryr seg verken om arbeiderrettigheter, produktinnhold eller markedsføringsregler - som alle norske aktører må forholde seg til.

Dette taper norsk næringsliv på, og arbeidsplasser har allerede gått tapt som følge av at Temu på få år har opparbeidet seg en andel på rundt 15 prosent av all norsk netthandel.

Alle skal være trygge på at det de kjøper ikke er giftig for dem, at inntektene går til seriøse aktører og at produktet ikke er laget av noen under elendige forhold. Det kan vi ikke være med Temu og Shein, som prioriteter varer av dårlig kvalitet over produkter som faktisk er verdt å ta vare på.

Temu må tvinges til å følge like spilleregler som alle andre. En rekke norske bedrifter har bedt om flere tiltak overfor Temu, for å sørge for at konkurransegrunnlaget blir likt, men ingenting skjer. Nylig kom det også frem at Temu selger ulovlige kopier av norske merkevarer. Merkevarer som tilhører norske grundere og bedrifter som skaper arbeidsplasser her i Norge, men som utnyttes grovt av Temu og lignende plattformer.

Situasjonen er alvorlig. Derfor må de andre partiene begynne å lytte - og særlig Arbeiderparti-regjeringen, som er de med makt til å gjøre noe på kort sikt.

Regjeringen må nå vise at de står opp for norsk næringsliv og ryddige forhold i næringslivet ved å støtte strengere regulering. MDGs initiativer for å få større kontroll over produkter fra Temu og andre useriøse aktører, som undergraver norsk næringsliv og norske regler, er på overtid og helt nødvendige.

Johan Rud

Førstekandidat for MDG i Østfold