Trump sa til journalister etter å ha vendt tilbake til Washington fra et arrangement i Pittsburgh tirsdag at han er svært glad for å ha kunngjort «enkle avtaler» med over 20 land. Snart får flere små land også brev, sa han.

– Vi skal sende et brev snart som omhandler mange land som er mye mindre. Vi komme trolig til å sette en felles tollsats på dem, trolig litt over 10 prosent, sa Trump.

Det er ukjent om Norge kommer til å være blant landene som får dette brevet.

Trump sa at det dreier seg om minst 100 land. USAs handelsminister Howard Lutnick, som var til stede sammen med Trump, la til at det dreier seg om land i blant annet Afrika og Karibia – steder som har relativt beskjeden handel med USA.

Indonesia-avtale

Samtidig har USA inngått en handelsavtale med Indonesia. Avtalen innebærer lavere toll på indonesiske varer og bedre markedstilgang for USA.

– Fantastisk avtale for alle parter, nettopp inngått med Indonesia. Jeg forhandlet direkte med landets høyt respekterte president, skrev Trump i et innlegg på Truth Social tirsdag.

Litt senere sa Trump til journalister at avtalen sørger for litt lavere tollsatser på varer fra det sørasiatiske landet i USA, 19 prosent – ned fra 32 prosent toll.

Det er fortsatt uklart når tollsatsen trer i kraft.

Trump sa også at Indonesia skal gi USA bedre tilgang på varene sine og understreket at landet er «sterke på kobber».

– Vi har et par slike avtaler som kommer til å bli kunngjort. India jobber i hovedsak langs samme linje, sa Trump, med henvisning til markedstilgang.

Mexicanske tomater

Ellers på tollfronten har USA varslet 17 prosents toll på tomatimport fra Mexico, noe som markerer slutten på en nesten 30 år gammel eksportavtale mellom de to landene.

To tredeler av tomatene som forbrukes i USA, er fra Mexico. Trump-administrasjonen mener imidlertid at mexicanske tomater dumpes i USA, og at prisen er så lav at det skaper urettferdig konkurranse for amerikanske produsenter.

Mexicos regjering kaller den amerikanske beslutningen for urettferdig og sier den strider mot interessene til både mexicanske produsenter og amerikansk næringsliv.

Ifølge uttalelsen har mexicanske tomatprodusenter kommet med flere forslag som var positive for USA, men disse ble ifølge regjeringen avvist av «politiske årsaker».

Allerede i 1996 inngikk USA og Mexico en avtale som siden har regulert mexicansk tomateksport til USA.

– Tomatsaus vil bli dyrere, hyllene tommere og grønnsaker dyrere, skrev demokraten Sylvia Garcia på X fredag.

(©NTB)