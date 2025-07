SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Bedre marked og lanseringer av blant annet Switch 2 og nye grafikkort fra Nvidia og AMD ga Komplett et løft i andre kvartal.

Omsetningen steg svakt til 3,43 milliarder kroner, litt under Bloomberg-konsensus på 3,65 milliarder. Bruttomarginen tok et solid byks til 14,6 prosent, godt over forventningene på 14,1 prosent.

Bruttofortjenesten økte dermed 12,3 prosent, til 502 millioner kroner.

– Vi ser tydelige effekter fra våre kommersielle initiativer og kostnadsbesparende tiltak, sier avtroppende konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Kostnader og utsikter

Justert driftsresultat (EBIT) endte på minus 22 millioner kroner, en forbedring fra minus 38 millioner i samme periode i fjor. Nettoresultatet ble minus 76 millioner kroner, noe som er betydelig svakere enn konsensus som lå på minus 24,1 millioner.

Analytiker i ABG Sundal Collier, Petter Nystrøm venter en kursnedgang på 3-4 prosent, som følge av skuffende tall.

Driftskostnadene økte med 7,2 prosent, hovedsakelig grunnet valutakostnader, økte markedsføringsutgifter og generell inflasjon.

Restrukturering og sammenslåing av lagre og støttefunksjoner i Sverige og Norge kostet selskapet 29 millioner kroner i kvartalet. Disse grepene ventes å gi full effekt i andre halvår.

Fortsatt forsiktig forbruker

Til tross for global usikkerhet, holder etterspørselen seg oppe i kjernesegmentene. Komplett forventer positiv effekt fra ytterligere lanseringer, inkludert nye gaming-laptoper og etterspørsel etter oppgraderte PC-er ettersom Windows 10 nærmer seg sluttdato.

«Fortsatt støtte fra nye lanseringer og økt effekt fra kostnadskutt i andre halvdel 2025 vil drive en forbedring i EBIT», skriver Nystrøm.

Ny sjef på vei inn

Ros-Marie Grusén tiltrer som ny konsernsjef fra 1. august. Semlitsch går videre som styreleder.

– Vi har lagt et godt grunnlag for vekst og bedre lønnsomhet. Nå er vi klare for neste fase, sier han.