USAs president Donald Trump ligger ikke på latsiden. Nå varsler han utsendelse av en god mengde tollbrev.

– Vi vil sende betalingsvarsel til godt over 150 land, og betalingsvarselet vil angi hva tollsatsen blir. Dette er ikke store land, som ikke har så mye handel med oss, sa han ifølge Bloomberg til journalister i Det hvite hus onsdag.

I et intervju med den høyreorienterte TV-kanalen Real America’s Voice anslo presidenten tollsatsene til de drøyt 150 landene til 10-15 prosent, men understreket samtidig at dette ikke var avgjort ennå.

Les også Trump-brev til Norge? Minst 100 små land får snart tollbrev, varsler USAs president Donald Trump. Det er ikke kjent om Norge er blant dem.

Nytt, hektisk kappløp

Tidligere denne måneden utsatte Trump fristen for når høyere tollsatser mot land uten handelsavtale trer i kraft, fra 9. juli til 1. august. Dette har utløst et nytt hektisk kappløp blant land som forsøker å unngå høyere tollsatser.

POSITIVT FOR MANGE: Mener Natixis-økonom Alicia Garcia-Herrero. Foto: LinkedIn

– For store deler av verden — og særlig Asia som står overfor noe av den tøffeste tollen – kan kunngjøringen av satsene (til de drøyt 150 landene, journ. anm.) tolkes som noe positivt, siden den gir en viss forutsigbarhet for mindre land som får en lavere sats enn de først ble truet med, sier Alicia Garcia Herrero, sjeføkonom for Asia- og Stillehavsregionen i Natixis.

– Kunngjøringen signaliserer også at Trump innser at for høye tollsatser er forstyrrende, legger hun til overfor nyhetsbyrået.

Les også Trump: Håper på India-avtale – usikker på Japan USAs president Donald Trump har tro på å få til en handelsavtale med India, men regner ikke med å få til en avtale med Japan.

Trump varsler 35 prosent toll på canadiske varer USAs president Donald Trump kunngjør at han ilegger canadiske varer en tollsats på 35 prosent. Samtidig varsler han at EUs tollbrev er rett rundt hjørnet.

Sjeføkonom om toll: – Selvskading fra USAs side Donald Trump vil ha 30 prosent toll på varer fra EU og Mexico. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener tiltaket vil skade USA mer enn andre land.

– Likegyldig til Europa

Trump-administrasjonen hadde i utgangspunktet håpet å sikre flere handelsavtaler, men presidenten har nå begynt å fremstille selve tollbrevene som «avtaler», fortsetter Bloomberg, og hevder at han ikke er interessert i gjensidige forhandlinger. Døren er likevel åpen for at land kan inngå avtaler som gir lavere tollsatser.

Brevene har overrasket handelspartnere som EU, som hadde håpet å lande en foreløpig avtale med USA.

– Vi kunne kanskje inngå en avtale med Europa. Du vet, jeg er ganske likegyldig til det, sa Trump i intervjuet med Real America’s Voice.