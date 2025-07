Det kanadiske detaljhandelsselskapet Alimentation Couche-Tard (ACT) forsøker å kjøpe Seven & i, men møter sterk motstand fra japansk side – både fra selskapet selv og fra myndighetene, som ser på 7-Eleven som en del av Japans nasjonale infrastruktur.

Det er nå mer enn ti år siden Alimentation Couche-Tard kjøpte opp alle Statoil-stasjonene og noen år senere døpte dem om til Circle K. I august i fjor la selskapet inn et bud på Seven & i, men det japanske selskapet har kjempet for å unnslippe overtakelsen. Economist skriver at den grunnleggende Ito-familien først forsøkte en buyout-plan, men denne kollapset på grunn av finansieringsvansker.

Nylig utnevnte Seven & i sin første utenlandske toppsjef, Stephen Dacus fra USA. Dacus har presentert en omfattende restruktureringsplan, som inkluderer en børsnotering av den amerikanske virksomheten neste år, salg av supermarkedkjeden York Holdings og et betydelig tilbakekjøp av aksjer.

Til tross for disse planene er ikke aksjonærene overbevist om at Seven & i er bedre tjent med å stå alene. Ifølge Kuriyama Shunsuke, analytiker ved Jefferies, må selskapet “overbevise markedet om at det kan øke verdien sin over ACTs rapporterte tilbudspris”, noe som ikke er oppnådd ennå. ACT har på sin side ikke gitt opp det som ville vært historiens største utenlandske overtakelse av et japansk selskap.

Nasjonal interesse

Motstanden mot ACTs forslag har tatt ulike former. Seven & i har pekt på mulige antitrust-hindringer i USA, hvor 7-Eleven og nettopp ACTs Circle K-kjede er de to største aktørene innen nærbutikker. ACT har imidlertid gått med på å utforske salg av noen butikker for å redusere dette problemet, og har allerede innledet samtaler med potensielle kjøpere.

En annen bekymring knytter seg til 7-Elevens betydning for Japan. Til tross for sin nordamerikanske opprinnelse har kjeden blitt en integrert del av livet i landet. Nærbutikker, eller “konbini”, beskrives som en “essensiell del av japansk infrastruktur” av detaljhandelsanalytiker Shimizu Michinori.

De er ikke bare steder for å kjøpe mat, men fungerer også som bankknutepunkter og avgjørende forsyningspunkter under naturkatastrofer. Styrelederen i Itochu, et stort japansk handelshus, har uttalt at Seven & is skjebne er et spørsmål av “nasjonal interesse”, og regjeringstjenestemenn har også uttrykt bekymring.

Disse bekymringene illustrerer ifølge Economist utfordringen med å reformere “Japan Inc.”, der japanske selskaper historisk har prioritert kunder, ansatte og leverandører fremfor aksjonærer.

De siste årene har imidlertid lovgivere og tilsynsmyndigheter forsøkt å endre dette. Stewardship Code, introdusert av regjeringen i 2014, og påfølgende regler satt av Tokyo-børsen, har forbedret åpenhet og presset selskaper til å prioritere aksjonærverdi.