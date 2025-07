Populært luksusmerke øker prisene – skylder på Trump-toll

Det italienske luksusmerket Moncler la onsdag frem sine tall for andre kvartal.

Selskapet rapporterte inntekter på 396,6 millioner euro i andre kvartal, mot ventede 427,2 millioner euro, skriver CNBC.

Det tilsvarer 4,72 milliarder norske kroner.

Det Milano-baserte motehuset opplevde en nedgang i salget på 1 prosent i andre kvartal sammenlignet med året før. Salget i Europa falt med 8 prosent, mens Asia holdt seg flatt. USA viste en viss vekst, men det er uklart om dette skyldes hamstring før prisøkningene.

– Vi må være varsomme med ytterligere prisjusteringer. Forbrukernes betalingsvilje er under press, sa strategidirektør, Roberto Eggs.

Øker prisene

Moncler bekrefter i kvartalsrapporten at selskapet har hevet prisene med et «ensifret» prosentnivå i andre halvår av 2025, og planlegger ytterligere økninger i starten av 2026.

Dette gjøres for å møte økte kostnader som følge av amerikanske tolltiltak.

– Vi venter fortsatt på klarhet rundt de amerikanske tollene før vi fastsetter hele strategien for 2026, uttalte Luciano Santel, selskapets direktør for konsernvirksomhet og forsyningskjede, under fremleggelsen av kvartalstallene.

Butikkplaner på vent

Selskapet åpner også for å skyve på planlagte butikkåpninger i 2026, dersom den økonomiske situasjonen forverres.

– Planen for 2025 ligger fast, men vi har fleksibilitet for 2026 dersom markedet ikke bedrer seg, sa Eggs videre.