Nedturen fortsetter for fransk luksuskjempe

Kvartalssesongen fortsetter i full sving, og torsdag ettermiddag la luksus-motehuset LVMH frem sine tall for andre kvartal.

Selskapet rapporterte inntekter på 19,5 milliarder euro i andre kvartal, som er et fall i salget på 4 prosent. Salgsnedgangen er noe svakere enn forventningene om en nedgang på 3 prosent, skriver Reuters.

Mest markant var nedgangen i selskapets viktigste divisjon, mote og lærvarer, hvor salget falt med hele 9 prosent, mot ventede 7,8 prosent.

– Vi er fortsatt relativt optimistiske for resten av året, sa finansdirektør, Cecile Cabanis, under et pressemøte.

Hun viste til pågående handelssamtaler mellom EU og Trump-administrasjonen som en potensiell positiv drivkraft for etterspørselen.

– Et generelt tollnivå på 15 prosent ville vært et godt utfall for stemningen blant våre kunder, fortsatte Cabanis.

Luksuskonsernet, ledet og grunnlagt av milliardæren Bernard Arnault (76) , mistet i april tittelen som Frankrikes mest verdifulle selskap til Hermès International SCA, produsenten av Birkin-vesken, som Arnault en gang forsøkte å kjøpe.

Bernard Arnaults formue er anslått til 165 milliarder dollar, hvilket gjør motemogulen til verdens femte rikeste person, ifølge Bloomberg.

Les også LVMH stuper på børs – Hermès mer verdt Verdens største luksuskonsern fikk en knekk på børsen etter overraskende svake resultater.

Kina lukker lommeboken

Luksuskonsernet har slitt med sviktende etterspørsel, særlig i Kina, som i flere tiår har vært en vekstmotor for selskapet.

Ifølge Bloomberg skyldes kvartalsfallet svekket etterspørsel etter dyre vesker og jakker fra Louis Vuitton og Dior, særlig i Kina og Japan. I Japan falt salget hele 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor, da kinesiske turister drev etterspørselen.

– Vi virker å være nær en avtale når det gjelder tollsatser, noe som bør lette trykket både makroøkonomisk og på forbrukertilliten, sa Cabanis, ifølge Bloomberg.

Kursfall

Luksusgiganten er Europas nest største selskap mål i børsverdi og er notert på Paris-børsen. Aksjen falt torsdag over 2 prosent i ordinær handel til 470,25 euro på Paris-børsen.

LVMH-aksjen har falt med rundt 30 prosent det siste året, noe som tilsvarer et verdifall på nær 100 milliarder euro, skriver Bloomberg. Samtidig har konsernets overskudd fra ordinær drift falt 15 prosent til 9 milliarder euro i første halvår, men det var likevel litt bedre enn analytikernes forventninger.