Krakk etter sjokkmelding

Fredag formiddag stuper Puma-aksjen over 18 prosent etter at det tyske sportsklærmerket presenterte kvartalstall som var svakere enn forventet i andre kvartal. Det bidrar heller ikke positivt at ledelsen nedjusterer forventningene for hele året på grunn av utfordringer med de amerikanske tollsatsene.

Elendig guiding

Puma forventer nå at helårsomsetningen vil falle med et lavt tosifret prosenttall i år. Det står i skarp kontrast til den tidligere prognosen om en lav til middels ensifret vekst.

Nå forventer ledelsen et negativt driftsresultat i 2025, mens det tidligere har vært forventet et resultat på 445-525 millioner euro.

Geopolitisk og makroøkonomisk usikkerhet

«Midt i den vedvarende geopolitiske og makroøkonomiske usikkerheten forventer Puma at både bransjespesifikke og selskapsspesifikke utfordringer vil fortsette å påvirke resultatene betydelig i 2025. Det inkluderer faktorer som svakt merkevaremomentum, endringer i kanaldistribusjon og -kvalitet, innvirkningen av amerikanske tollsatser og høye lagernivåer, skriver Puma i en oppdatering.

Selskapet opplyser at de amerikanske tollsatsene forventes å ha en negativ effekt på bruttofortjenesten i 2025 på rundt 80 millioner euro.

Dårlige tall

I andre kvartal falt omsetningen to prosent til 1,94 milliarder euro, justert for valuta. Det var godt under analytikernes estimat på 2,06 milliarder euro, ifølge CNBC.

Korrigert driftsresultat for kvartalet, eksklusiv engangskostnader, viste et underskudd på 13,2 millioner euro. Puma hadde engangskostnader, blant annet relatert til effektiviseringstiltak, på 84,6 millioner euro i andre kvartal.