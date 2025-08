Eide om EU-toll: – Vår klare holdning at Norge ikke skal omfattes

I et brev NRK har omtalt fra EU til EØS-landene, skriver EU at de vil innføre tollen fordi import har ført til «alvorlig skade» på industrien i EU. Tiltaket skal i første omgang gjelde i 200 dager.

– EU-produsentene lider betydelig skade på grunn av en nedgang I produksjon, salg, markedsandeler og arbeid. De har betydelige tap, skriver EU til EØS-landene i brevet.

NRK meldte først at EU hadde fattet en endelig beslutning i saken, men overfor NTB sier utenriksminister Eide at det ikke stemmer og at Norge fortsatt venter på en avklaring.

– I påvente av en beslutning fra EU er vår klare holdning at Norge ikke skal omfattes av eventuelle beskyttelsestiltak på ferrolegeringer. Det er spesielt viktig at det ikke settes kvoter eller tak på norsk eksport til EU på disse produktene. Norske produkter bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping også i EUs medlemsland. Dette er handel både vi og EU-landene tjener på.

Utenriksministeren understreker at dette ikke har noe med presidentskiftet i USA og toll som ble innført i den forbindelse. EU-kommisjonen varslet i desember i fjor at de ville undersøke eventuelle beskyttelsestiltak på ferrolegeringer.

– Godt kjent i EU

Videre opplyser Eide at regjeringen har vært i kontakt med EU om denne saken siden de kunngjorde undersøkelser om eventuelle beskyttelsestiltak på ferrolegeringer for over et halvt år siden.

– Vår posisjon er godt kjent i EU. Vi har også god kontakt med de norske bedriftene som eksporterer ferrolegeringer.

Da Klassekampen skrev om at EU utredet toll som skulle beskytte mot import av ferrolegeringer og silisium i februar, uttalte Utenriksdepartementets statssekretær Maria Varteressian at de jobbet tett med EU for å ivareta norske interesser.

– Vi mener at norske produkter ikke skal rammes av beskyttelsestiltak ettersom vi er integrert i det indre markedet. EØS-avtalen er til nettopp for å unngå restriksjoner i vareflyten internt på det indre markedet, skrev Varteressian.

Overrasket

Norge vil være særlig utsatt for straffetoll på ferrolegeringer, ettersom Norge er en av verdens største produsenter av ferrosilisium. Ifølge avisen dekket forsyninger fra Norge i 2023 for hele 44 prosent av silisiumforbruket i EU.

Industrikonsernet Elkem med sine rundt 1700 ansatte er den største produsenten av ferrolegeringer.

NHO-forbundet Norsk Industri er overrasket over den varslede EU-tollen.

– Vi er underlagt de samme rammevilkårene som resten av industrien i Europa. Derfor bør vi også være på innsiden av eventuelle vernetiltak fra EU, sier administrerende direktør Harald Solberg i en kommentar til NRK.

