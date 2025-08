I en pressemelding mandag skriver EU at EU-kommisjonen har trappet opp etterforskningen av den kinesiske handelsplattformen Temu som begynte i oktober i fjor, og at det foreløpig er konkludert med at selskapet har brutt loven om digitale tjenester (DSA) ved mangelfull risikovurdering om salget av ulovlige produkter.

Det skal foreligge bevismateriale som viser at risikoen er høy for at kunder i EU støter på ulovlige produkter på Temu, og det vises spesielt til en analyse som viser at kundene som handler på Temu med stor sannsynlighet finner produkter som ikke oppfyller de lovsatte kravene, blant annet innen babyleker og småelektronikk.

Ifølge kommisjonens analyse var Temus risikovurdering fra oktober 2024 unøyaktig og basert på generell bransjeinformasjon, snarere enn konkrete detaljer fra deres egen markedsplass. Dette kan dermed ha ført til utilstrekkelige tiltak mot spredning av ulovlige produkter, opplyses det.

Kan føre til store bøter

Kommisjonen skal fortsette sin etterforskning av andre mistenkte brudd som ble påbegynt i oktober 2024. Det skal inkludere effektiviteten av risikoreduserende tiltak, bruken av vanedannende designelementer, åpenhet i anbefalingssystemene og tilgang til data for forskere.

De foreløpige konklusjonene berører ikke den endelige avgjørelsen i etterforskningen. Temu har nå mulighet til å utøve sitt forsvar ved å gjennomgå kommisjonens etterforskningsdokumenter og svare skriftlig på de foreløpige funnene, opplyses det.

Dersom kommisjonens foreløpige vurderinger skulle bli bekreftet, vil kommisjonen fatte en beslutning om manglende overholdelse og konkludere med at Temu har brutt artikkel 34 i DSA.

En slik beslutning kan ifølge pressemeldingen føre til bøter på opptil 6 prosent av leverandørens samlede årlige globale omsetning, og pålegg om å iverksette tiltak for å rette opp bruddet.