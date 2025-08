Meglerhus løfter aksje: Anbefaler investorer å laste opp

JPMorgan-analytiker Matthew Boss har oppgradert Nike fra nøytral til overvekt, samtidig som han hever kursmålet fra 64 til 93 dollar, noe som innebærer en oppside på rundt 18 prosent fra fredagens sluttkurs på 76,27 dollar.

Boss forventer et langsiktig comeback for Nike, og tror inntektsveksten vil akselerere i andre halvår av 2026 og regnskapsåret 2027, etter flere kvartaler med utfordringer.

Flere triggere

Ifølge CNBC ser analytikeren flere faktorer som peker mot bedre tider, hvor et av momentene er at den globale lager- og salgsutviklingen vil være i balanse innen utgangen av andre kvartal 2026.

«Vi ser også muligheter for at Nike kan gjenvinne over 500 basispunkter i driftsmargin som følge av økt salg til full pris og bedre mottakelse av nye produkter», skriver JPMorgan i analysen.

Over tid mener han Nike har rom for ytterligere forbedringer i lønnsomheten.

«Ser vi forbi regnskapsåret 2028, må marginforbedringen øke med 200-300 basispunkter for å bringe lønnsomheten tilbake til det historiske nivået på 12-13 prosent før pandemien, mot vårt estimat på 10,0 prosent i 2028», understreker JPMorgan, ifølge CNBC.

Oppgraderingen går ikke upåaktet hen. Nike-aksjen stiger over fire prosent i førhandelen på New York-børsen.